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21.02.2020 - 15:43 |

21 Şubat Doya Doya Moda'da kim elendi? Ödülü kim kazandı?

Doya Doya Moda'nın bugün hafta finali gerçekleşti. 8 yarışmacının hafta başından bu yana aldıkları puanlar toplandı ve en az oyu alan isim yarışmaya veda etti.. 1'inci olan isim ise altın kolyeyi kazandı. Peki, Doya Doya Moda'da kim elendi?

21 Şubat Doya Doya Moda'da kim elendi? Ödülü kim kazandı?

Doya Doya Moda'da eleme haftası geldi çattı. Bugün bir yarışmacı toplanan oylar sonrası yarışmaya veda etti. Şimdi yarışmayı sıkı takip edenler kimin elendiğini merak ediyor.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda bu hafta Altın kolyeyi Betül kazandı. Eylül ve Neslihan ise yarışmaya veda etti.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da geçen altın kolyeyi Su kazandı. Elenen isim ise Yakut oldu.

 

 

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