20.07.2020 - 09:33 |
21 Temmuz Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bim 21 Temmuz 2020 aktüel kataloğu yayımlandı. Bim aktüel kataloğunda bu hafta dondurulmuş ürünlerden pillere kadar çeşitli ürünler bulunuyor.Diğer taraftan tüketiciler Bim2in çalışma saatleri ile ilgili detayları araştırıyorlar. İşte 21 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu... Peki Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bim aktüel kataloglarındaki ürünler salı ve cuma günleri tüketicilerle buluşuyor. 21 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatları zincir market mağazasının internet sitesinde yayımlandı. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda, içeceklerden soslara kadar farklı ürünler yer aldı. İşte Bim 21 Temmuz aktüel kataloğu...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
Bim 09.00-21.00 arasında tüketicilere hizmet veriyor.
Otomobil hurda yığınına döndüBURSA'nın İnegöl ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise yakındaki bir sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı.