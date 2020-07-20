21 Temmuz Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel kataloglarındaki ürünler salı ve cuma günleri tüketicilerle buluşuyor. 21 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatları zincir market mağazasının internet sitesinde yayımlandı. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda, içeceklerden soslara kadar farklı ürünler yer aldı. İşte Bim 21 Temmuz aktüel kataloğu...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bim 09.00-21.00 arasında tüketicilere hizmet veriyor.



