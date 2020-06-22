22 Haziran On Numara çekilişi sonuçları belli oldu - 932. hafta canlı On Numara sonuçları sorgulama motoru
22 Haziran 2020 On Numara sonuçları bu akşam çekildi. Şans oyunları arasından en sevilen oyunlardan biri olan On Numara çekilişinde 10 bilen oldu mu yoksa bu hafta devir mi etti sorusunun yanıtı heyecanla araştırılıyor. İşte her hafta olduğu gibi büyük heyecana sahne olan 932. hafta On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar ve milliyet.com.tr'deki sonuç sorgulama sayfası...
On Numara oyununun 932'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 11, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 36, 40, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 62, 66, 67, 69 ve 70 oldu...
22 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
4, 6, 11, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 36, 40, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 62, 66, 67, 69, 70
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ON NUMARA SİSTEMİ NASIL?
On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. 22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeye hak kazanmaktadır. Büyük ikramiye isabet eden numaraları tahmin edebilen olmadığı durumunda, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretmektedir.