MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 22 Haziran On Numara çekilişi sonuçları belli oldu - 932. hafta canlı On Numara sonuçları sorgulama motoru
ABONE OL
22.06.2020 - 19:19 |

22 Haziran On Numara çekilişi sonuçları belli oldu - 932. hafta canlı On Numara sonuçları sorgulama motoru

22 Haziran 2020 On Numara sonuçları bu akşam çekildi. Şans oyunları arasından en sevilen oyunlardan biri olan On Numara çekilişinde 10 bilen oldu mu yoksa bu hafta devir mi etti sorusunun yanıtı heyecanla araştırılıyor. İşte her hafta olduğu gibi büyük heyecana sahne olan 932. hafta On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar ve milliyet.com.tr'deki sonuç sorgulama sayfası...

22 Haziran On Numara çekilişi sonuçları belli oldu - 932. hafta canlı On Numara sonuçları sorgulama motoru

On Numara oyununun 932'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 11, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 36, 40, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 62, 66, 67, 69 ve 70 oldu...

22 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4, 6, 11, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 36, 40, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 62, 66, 67, 69, 70

22 Haziran On Numara çekilişi sonuçları belli oldu - 932. hafta canlı On Numara sonuçları sorgulama motoru



ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA SİSTEMİ NASIL?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. 22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeye hak kazanmaktadır. Büyük ikramiye isabet eden numaraları tahmin edebilen olmadığı durumunda, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretmektedir.

 

Villayı elektronik sigara imalathanesine dönüştümüşlerİzmir'in Güzelbahçe'de üç katlı villaya yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan çok sayıda elektronik sigara ve bunlara ait kaçak likitler ile elektronik sigara likidi yapmaya yarayan yaklaşık 1 ton ham madde ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin açıklama

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

İnanılmaz görüntü! Göle dönen yolda yüzdü

İnanılmaz görüntü! Göle dönen yolda yüzdü

Sıradaki Haber