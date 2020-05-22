22 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM Yayınlanıyor - Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası Açıklıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 5 milyona yakın kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda kontrol altına alınmaya başlanan ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(21 MAYIS PERŞEMBE)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 33.633



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 961



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 27



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.003

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.729.988



TOPLAM VAKA SAYISI: 153.548



TOPLAM CAN KAYBI: 4.249



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 114.990





















