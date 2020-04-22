22.04.2020 - 18:26 |
22 Nisan corona virüste son durum: Vaka sayısı ve Ölü sayısı Bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs haritası ve tablosunu yayınlıyor
Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 168 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Nisan'daki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...
Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(21 NİSAN SALI)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 39.429
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 4.611
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 119
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.488
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 713.409
TOPLAM VAKA SAYISI: 95.591
TOPLAM CAN KAYBI: 2.259
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 14.918