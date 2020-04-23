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23.04.2020 - 01:11 |

22 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı - 983. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişinde 22 Nisan Çarşamba gününün sonuçları vatandaşların erişimine açıldı. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde haftanın kazandıran numaraları belirlendi. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 22 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları ve milliyet.com.tr üzerinden ulaşabileceğiniz sonuç sorgulama ekranı...

22 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı - 983. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama ekranı

Şans Topu heyecanı bu akşam gerçekleştirilen 983. hafta çekilişiyle devam etti. Büyük bir heyecana sahne olan çekiliş sonrası gözler şanslı numaralara çevrildi. İşte 22 Nisan 2020 günü Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar ve milliyet.com.tr üzerinden gerçekleştirebileceğiniz bilet ve ikramiye sonuç sorgulama ekranı...

22 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3, 11, 12, 25, 34 + 9

22 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı - 983. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama ekranı



ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu Nasıl Oynanır?

Diğer oyunlarda olduğu gibi, ilgili bayilere giderek 1’den 34’e kadar olan sayılardan 5 adet, 1’den 14’e kadar olan son kolondaki sayılardan ise; 1 adet sayı seçmenizle birlikte oynayabilirsiniz. Eğer bunu yapmak istemezseniz, bayi çalışanına direkt olarak makineden oynatmak istediğiniz belirterek, Şans Topu istasyonunda direkt olarak sizin için seçilecek sayılarla birlikte oyun oynayarak, sizlere kuponu vermesini sağlayabilirsiniz. Şans oyunları arasında en fazla tercih edilenlerden birisi olması sebebiyle yüksek oranda kazanç sağlayabileceğiniz ve 8 farklı ikramiye tipi olması sayesinde de, en azından verdiğinizden daha fazla para kazanabileceğiniz bir şans oyunudur. Toplamda 6 sayı seçildiği için Sayısal Loto’ya benzetilen oyunda, 2 farklı seçim şansınız bulunmaktadır. 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar olduğu için, farklı olarak 34’lü sayı grubundan 5 adet, 14’lü sayı grubundan ise; 1 adet seçim yapmanız gerekmektedir. Bu sayede, kazanma şansınızı otomatik olarak arttırarak, tekrar düşme şansınızı da azaltabilirsiniz. Her kolon başına 1 TL olarak oynayabileceğiniz Şans Topu, toplamda 6 TL karşılığında oynanabilmektedir. Kazandığınız takdirde, 6 TL karşılığında milyonlarca liraya ulaşabilir, bu sayede ciddi bir gelir elde edebilirsiniz.

 

 

 

31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladıCorona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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