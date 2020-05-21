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21.05.2020 - 16:30 | | DHA

23 gün sonra coronayı yendi, kızıyla kucaklaştı!

Adapazarı’nda, 23 günlük tedaviyle corona virüsü yenip, hastaneden taburcu olan Emine Tekoğlu, 3,5 yaşındaki kızıyla evinin önünde kucaklaştı. Anne-kızının özlem giderdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

23 gün sonra coronayı yendi, kızıyla kucaklaştı!

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK yurdunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Emine Tekoğlu'na yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Tekoğlu, 23 günde sağlığına kavuştu.

Emine Tekoğlu, hastaneden taburcu olurken, 3,5 yaşındaki kızı Masal Mina da en güzel kıyafetini giyip, evlerinin önünde annesini bekledi. Anne ve kızı, evlerinin önünde birbirlerine kavuştu. Özlemle birbirlerine sarıldıkları anlar ise, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

 

Yakaladıkları yılana sigarayla böyle eziyet ettilerAdana'da bir grup esnaf, ağzına sigara vererek eziyet etikleri yılanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
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