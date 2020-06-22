23 Haziran Bim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

23 Haziran Bim aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Salı ve cuma günleri aktüel kataloğundaki ürünler Bim raflarında tüketicilerle buluşuyor. Bu hafta salı günü Bim'de çeşitli aktüel kataloğu fırsatları olacak. Bim aktüel kataloğunda Eker taze kaşar 21,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. Bim'in açılış kapanış saatleri ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 23 Haziran Bim aktüel kataloğu ve çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM 09:00-21:00 arasında hizmet veriyor.



