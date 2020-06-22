22.06.2020 - 10:16 |
23 Haziran Bim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Zincir market mağazası Bim'in aktüel kataloğu internet sitesinde yayımlandı. Her hafta çeşitli fırsatların yer aldığı listede bu hafta kahvaltılıklardan tatlı çeşitlerine kadar pek çok avantaj yer alıyor. İşte 23 Haziran Bim aktüel kataloğu...
23 Haziran Bim aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Salı ve cuma günleri aktüel kataloğundaki ürünler Bim raflarında tüketicilerle buluşuyor. Bu hafta salı günü Bim'de çeşitli aktüel kataloğu fırsatları olacak. Bim aktüel kataloğunda Eker taze kaşar 21,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. Bim'in açılış kapanış saatleri ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 23 Haziran Bim aktüel kataloğu ve çalışma saatleri ile ilgili detaylar...
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
BİM 09:00-21:00 arasında hizmet veriyor.
Ne maske ne sosyal mesafe! İstanbul'un göbeğinde yaşandıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul'da corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen, Beşiktaş Bebek sahilinde ve Ortaköy’de toplanan gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Salgını umursamayarak eğlenen gruplar kameralara yansıdı.