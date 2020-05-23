23 Mayıs Sayısal Loto CANLI çekiliş sonuçları belli oldu - 1325. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı! - 6 bilen oldu mu, büyük ikramiye hangi ile çıktı?

Sayısal Loto'da 1325. hafta çekilişi bu akşam canlı yayında Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Heyecan fırtınasına sahne olan çekiliş sonrası gözler şanslı numaralara çevrildi. Yurdumuzun dört bir yanında şansını deneyen milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği kazandıran numaraları bir araya getirdik. Peki 23 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen oldu mu yoksa büyük ikramiye yine devir mi etti? İşte milliyet.com.tr Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!



23 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



16, 19, 27, 32, 14, 48











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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Şans oyunları sevenlerin en çok oynadıkları oyunlardan olan ve milyonlarca insana umut olan Sayısal Loto milyon liralar dağıtıyor. Büyük ikramiye hayali ile kupon dolduranlar Sayısal Loto sonuçları, Sayısal Loto çekiliş, Sayısal Loto tahminleri ve Sayısal Loto ne zaman çekiliyor gibi soruları merak ediyor. İşte Sayısal Loto ve soruların cevapları… Sayısal Loto nedir ve sayısal Loto nasıl oynanır şans oyunu severlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Sayisal Loto sonuclari, Sayisal Loto tahminleri, Sayisal Loto ne zaman çekiliyor, Sayisal Loto çekiliş, Sayısal Loto nasıl oynanıyor, Sayısal Loto sonuçları ve Sayisal Loto en çıkan rakamlar gibi konuları sizler için mercek altına alıyoruz.



SAYISAL LOTO NEDİR?



Sayısal Loto 49 rakam içinde 6 rakam çekilmesi ile oynanan şans oyunudur. EN az 3 rakamın bilinmesi ile ikramiye kazanma hakkı elde edilen şan oyununda 4, 5 ve 6 rakam kombinasyonu bilemeye göre ikramiye oranı artmaktadır.