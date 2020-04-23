2, 3, 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri! En güzel, uzun, kısa 23 Nisan şiirleri seçenekleri
23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında kutlanıyor. Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle toplu alanlarda bulunulmaması nedeniyle bugün gerçekleştirilecek olan etkinliklere büyük ölçüde sınırlama getirildi. Bu akşam saat 21:00'de Tüm Türkiye balkonlarda İstiklal Marşımızı okuyacak. 23 Nisan'a özel 2, 3, 4 kıtalık kısa uzun ve en güzel şiirleri haberimizin içerisinde bulabilirsiniz. İşte 2, 3, 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri ve sözleri...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geldi çattı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıldönümünde corona virüs pandemisi nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi. Sokaklarda bu özel bu kıymetli günü belki kutlayamayacağız ama Gazi Mustafa Kemal'in bize armağan ettiği bu özel günde Tüm Türkiye saat 21:00'de balkonlarda bir araya gelecek. İstiklal Marşımız 21:00'den itibaren tüm şehirlerde balkonlarda yankılanacak. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel 2, 3, 4, 5 kıtalık en güzel kısa, uzun 23 Nisan şiirleri
23 NİSAN
23 Nisan!..
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum.
Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.
Bizi kurtaran,
Öndere inanan,
Her işte üstün,
Sen ol çocuğum.
Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen,
Yurduna güven,
Sen ol çocuğum.
Hasan Ali Yücel
23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT
Bu ne duru sabah, ne temiz hava,
Geliyor her yandan Nisan kokusu.
Sevinçten deliye dönmüş her yuva,
Sarmış gönülleri vatan duygusu.
Gelincikler gibi al al bayraklar,
Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.
Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,
Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!
Şu mini miniler tombul yanaklı,
Yerlerinde bile duramıyorlar.
Hepsinin elleri çifte bayraklı,
Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.
Yeniden oluyor her şey, yeniden,
Yanıyor Atatürk içimizde bak!
Atatürk, bu kara günü ak eden,
Atatürk; andımız, en kutlu sancak.
Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.
Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.
Havanın bile bir coşkun hâli var,
Her yönden geliyor nisan kokusu.
Hasan Lâtif SARIYÜCE
ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ
Çocuk Bayramı'nda
Gelmiş katılmış aramıza,
Atatürk çocuk olmuş bakın:
Sallanıyor salıncakta!
Gülüyor gözlerinin içi,
Gülüyor,
Gökler, denizler kadar mavi.
Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
Bayramların en güzelini".
"Dilerim, yurdumun çocukları,
Tüm çocukları dünyanın
Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;
Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...
Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".
Aziz SİVASLIOĞLU
ÇOCUK BAYRAMI
Arkadaşlar, sevinelim,
Hep gülelim, eğlenelim;
Sıkılmasın hiç canımız;
Çünkü bugün bayramımız...
Oyun, alay, dernek düğün,
Hepsi bizim işte bugün...
Çocuklara hor bakmayın;
İncitmeyin, esirgeyin...
Ana yurdun oğlu, kızı,
Umut veren şen yıldızı.
Yarınları parlatacak;
Şenlenecek her bir ocak...
Korunacak cumhuriyet,
Yükselecek bu memlleket...
Ekrem ŞENOZAN
23 NİSAN
Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.
Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.
R.Gökalp ARKIN
23 NİSAN
Baharın mutlu günü
Yurdumun kutlu günü
Neşelerin düğünü
Güzel 23 Nisan
İnanarak yürekten
Hız aldık Atatürk’ten
Bizi ona yükselten
Bir el 23 Nisan
23 NİSAN
Bugün 23 Nisan
Atatürk’ten armağan
Sevinelim coşalım
Neşelenip taşalım.
Kağıt fener yapalım
Sınıflara asalım
Süsleyerek her yanı
Kutlayalım bayramı