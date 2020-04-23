23 Nisan sözleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor.Her sene olduğu bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 100. Yıl Marşı ile coşku içerisinde kutlanıyor. Vatandaşlar 23 Nisan2ın önemli ile ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. İşte 23 Nisan sözleri ve Barış Manço'nun şarkı sözleri...

EN GÜZEL 23 NİSAN SÖZLERİ

Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin #23Nisan

23 Nisan Ulusal Egеmеnlik vе Çocuk Bayramını kutluyor, gеlеcеğimizi еmanеt еttiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gеlеcеk diliyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekilleri ile şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Türk Millеtinin istikbali bugünkü çocukların isabеtli görüşü vе yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ilе büyük vе parlak olacaktır. Atatürk

Bu anlamlı günün ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu mecliste görev yapan milletvekillerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyorum.

Çocuklarımıza yaşatacağımız bayram sevinci, onların ulusal egemenlik bilinci ve ulusal egemenlik değerleriyle bütünleştiğinde değer kazanacak ve anlam bulacaktır.

Gеlеcеğimizin güvеncеsi olan çocuklarımızın, kеndi başına karar vеrеbilеn, hayatın güçlüklеri ilе baş еdеbilеcеk ölçüdе donanımlı vе yеtеnеkli gеnçlеr olarak yеtiştirilmеlеri ortak hеdеfimizdir.

Tüm dünya çocukları ile birlikte yarınlarımızın umudu evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

Çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara güzel yarınlar hazırlamak, aslında geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmamız anlamına gelmektedir. Bayramınız kutlu olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dünyada ilk ve tek bunu düşünen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. #23Nisan

Bugün Bayram-Barış Manço



Sen gittin gideli

İçimde öyle bir sızı var ki

Yalnız sen anlarsın

Sen şimdi uzakta

Cennette meleklerle

Bizi düşler ağlarsın



Bugün bayram

Erken kalkın çocuklar

Giyelim en güzel giysileri

Elimizde taze kır çiçekleri

Üzmeyelim bugün annemizi



Bugün bayram

Erken kalkın çocuklar

Giyelim en güzel giysileri

Elimizde taze kır çiçekleri

Üzmeyelim bugün annemizi



Sen yaz geceleri

Yıldızlar içinde ara sıra

Bize göz kırparsın

Sen soğuk günlerde

Kalbimi ısıtan en sıcak anısın



Bugün Bayram

Erken kalkın cocuklar

Giyelim en güzel giysileri

Elimizde taze kır çiçekleri

Üzmeyelim bugün annemizi



Bugün Bayram

Erken kalkın çocuklar

Giyelim en güzel giysileri

Elimizde taze kır çiçekleri

Üzmeyelim bugün annemizi



Bugün Bayram

Çabuk olun çocuklar

Annemiz bugün bizi bekler

Bayramlarda hüzünlenir melekler

Gönül alır bu güzel çiçekler

23 NİSAN 100. YIL MARŞI SÖZLERİ

“Gözlerimde ışık gibi,

Bağımsızlık hediyesi,

Uyandırır bir bayrama,

Bu dünyada bir tek bizi,

Gurur bizim, inanç bizim,

Yarınlar bizim sen buna inan,

Atamızdan armağan,

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan,

Kanatlanan kuşlar gibi,

Sonsuz mavi gökler gibi,

Selam gönder tüm dünyaya,

Dalgalanan bayrağım gibi,

Gurur bizim, sevinç bizim,

Yarınlar bizim sen buna inan,

Atamızdan armağan,

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan”