23 Nisan sözleri! Barış Manço'nun Bayram şarkısı sözleri! İşte 23 Nisan 100.yıl marşı...
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanacak. 23 Nisan'ın gelmesi ile birlikte 23 Nisan sözleri ve şarkıları araştırılmaya başlandı. Barış Manço'nun şarkısı da aranan konular arasında yer alıyor. İşte 23 Nisan sözleri ve şarkı sözleri...
23 Nisan sözleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor.Her sene olduğu bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 100. Yıl Marşı ile coşku içerisinde kutlanıyor. Vatandaşlar 23 Nisan2ın önemli ile ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. İşte 23 Nisan sözleri ve Barış Manço'nun şarkı sözleri...
EN GÜZEL 23 NİSAN SÖZLERİ
Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin #23Nisan
23 Nisan Ulusal Egеmеnlik vе Çocuk Bayramını kutluyor, gеlеcеğimizi еmanеt еttiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gеlеcеk diliyoruz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekilleri ile şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.
Türk Millеtinin istikbali bugünkü çocukların isabеtli görüşü vе yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ilе büyük vе parlak olacaktır. Atatürk
Bu anlamlı günün ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu mecliste görev yapan milletvekillerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyorum.
Çocuklarımıza yaşatacağımız bayram sevinci, onların ulusal egemenlik bilinci ve ulusal egemenlik değerleriyle bütünleştiğinde değer kazanacak ve anlam bulacaktır.
Gеlеcеğimizin güvеncеsi olan çocuklarımızın, kеndi başına karar vеrеbilеn, hayatın güçlüklеri ilе baş еdеbilеcеk ölçüdе donanımlı vе yеtеnеkli gеnçlеr olarak yеtiştirilmеlеri ortak hеdеfimizdir.
Tüm dünya çocukları ile birlikte yarınlarımızın umudu evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.
Çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara güzel yarınlar hazırlamak, aslında geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmamız anlamına gelmektedir. Bayramınız kutlu olsun.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dünyada ilk ve tek bunu düşünen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. #23Nisan
Bugün Bayram-Barış Manço
Sen gittin gideli
İçimde öyle bir sızı var ki
Yalnız sen anlarsın
Sen şimdi uzakta
Cennette meleklerle
Bizi düşler ağlarsın
Bugün bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Bugün bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Sen yaz geceleri
Yıldızlar içinde ara sıra
Bize göz kırparsın
Sen soğuk günlerde
Kalbimi ısıtan en sıcak anısın
Bugün Bayram
Erken kalkın cocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Bugün Bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Bugün Bayram
Çabuk olun çocuklar
Annemiz bugün bizi bekler
Bayramlarda hüzünlenir melekler
Gönül alır bu güzel çiçekler
23 NİSAN 100. YIL MARŞI SÖZLERİ
“Gözlerimde ışık gibi,
Bağımsızlık hediyesi,
Uyandırır bir bayrama,
Bu dünyada bir tek bizi,
Gurur bizim, inanç bizim,
Yarınlar bizim sen buna inan,
Atamızdan armağan,
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan,
Kanatlanan kuşlar gibi,
Sonsuz mavi gökler gibi,
Selam gönder tüm dünyaya,
Dalgalanan bayrağım gibi,
Gurur bizim, sevinç bizim,
Yarınlar bizim sen buna inan,
Atamızdan armağan,
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan”