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11.09.2020 - 04:17 | | İHA

23 yaşındaki Furkan'dan acı haber... Yaşam savaşını kaybetti

Arnavutköy'de gece meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı şekilde hastahaneye kaldıran 23 yaşındaki Furkan Çapkın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

23 yaşındaki Furkan'dan acı haber... Yaşam savaşını kaybetti

Gece saatlerinde Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında ticari aracın çarptığı 48 TK 797 plakalı motosiklet sürücüsü Furkan Çapkın ağır yaralı şekilde Arnavutköy Devlet Hastahanesine kaldırılmıştı yapılan tüm müdahalelere rağmen çapkın kaldırıldığı hastahanede vefat etti.

İzmir'de korkunç kazaİzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
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