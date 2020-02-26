MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 23 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu!
ABONE OL
26.02.2020 - 12:24 | | İHA

23 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu!

Karaman’da 23 yaşındaki genç, sabah saatlerinde ailesi tarafından yatağında ağzından ve burnundan kan gelmiş halde vefat etmiş olarak bulundu.

23 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu!

Olay, sabah saat 08.45 sıralarında Hisar Mahallesi 523 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın 1’nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Ali Özer, bir süre ailesiyle evde oturduktan sonra gece odasına geçerek uykuya daldı. Sabah saatlerinde uyanan ailesi Ali Özer’i yatağında ağzından ve burnundan kan gelmiş halde görünce durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Ali Özer’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

Bakan açıkladı! 2 bin 153 personel alınacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Yalova Belediye Başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi: Yalova Belediye Başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber