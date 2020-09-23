23.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
24 eski hâkim-savcıya ağır müebbet talebi
FETÖ’nün “Selam Tevhid” soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 56 eski hakim ve savcının yargılandığı Yargıtay’daki davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.
Mütalaada aralarında futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u tutuklayan hakim olarak bilinen Vedat Dalda ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya’nın da bulunduğu 24 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 25 Aralık soruşturmasının hakimi Süleyman Karaçöl’ün iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, sanık Sarıkaya’ya ayrıca “casusluk” suçundan da müebbet hapis cezası verilmesi talebi yer aldı.
Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.