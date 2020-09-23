24 eski hâkim-savcıya ağır müebbet talebi

Mütalaada aralarında futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u tutuklayan hakim olarak bilinen Vedat Dalda ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya’nın da bulunduğu 24 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 25 Aralık soruşturmasının hakimi Süleyman Karaçöl’ün iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, sanık Sarıkaya’ya ayrıca “casusluk” suçundan da müebbet hapis cezası verilmesi talebi yer aldı.