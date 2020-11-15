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15.11.2020 - 17:44 | | DHA

24 gündür aranıyordu, ağaca asılı cesedi bulundu

Düzce’de, 24 gün önce evinden ayrılan ve kayıp olarak aranan Muhammet Ali Ö.'nün (34) ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

24 gündür aranıyordu, ağaca asılı cesedi bulundu

Körpeçler Mahallesi’ndeki evinden 22 Ekim'de çıkan ve bir daha haber alınamayan Muhammet Ali Ö.’nün ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Aile, sosyal medyadan da kayıp duyurusu yaparken, polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde Kara Hacımusa Mahallesi’ndeki kavaklık alanda ağaca asılı kişiyi görenler, polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, ağaçta asılı kişinin, kayıp olarak aranan Muhammet Ali Ö. olduğunu tespit etti. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Muhammet Ali Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhammet Ali Ö.'nün cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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