24 Kasım Öğretmenler Günü için 2, 4, 6, 8 kıtalık şiirler! En güzel Öğretmenler Günü şiirleri...
24 Kasım Öğretmenler Günü yarın yurdun dört bir yanında kutlanacak. Ailenin ardından ilk eğitim almaya başladığımız, bizim hayata tutunmamıza, geleceğin aydınları, öğretmenleri, doktorları olabilmemiz için elinden geleni yapan bize ilim irfan öğreten Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Binlerce öğrenci kutlanacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü için 2, 4, 6, 8 kıtalık şiirleri araştırmaya devam ediyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel en içten Öğretmenler Günü şiirleri...
Hayatımızda çok özel bir yere sahip olan Öğretmenlerimizin öğretmenler günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaya devam ediyor. Hayatımızda, ailemizin ardından bize sabırla, anlayışla yaklaşan bize ilim irfan öğreten tüm kıymetli öğretmenlerin öğretmenler gününü bu vesile ile kutluyoruz. Bu özel günde Öğretmenleri için 2, 4, 6, 8 kıtalık şiirleri araştırmaya koyulan binlerce öğrenci en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerini araştırmaya devam ediyor. İşte en güzel 2, 4, 6, 8 kıtalık öğretmenler günü şiirleri...
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ; 2, 4, 6, 8 KITALIK ŞİİRLER
ÖĞRETMENİME
Kalem, silgi, defter
Sen yoksan neye yarar.
Küçücük parmaklarım,
Nasıl harfleri arar.
Senden hiç ayrılamam,
Ailem gibisin benim.
Öğretmenler gününde,
Çokça öpülsün ellerin.
ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR
Benim Canım Öğretmenim
Öğrenci bir fidandır,
Öğretmen yağmur.
Azıcık ıslatsa
Büyüyüp ağaç olur.
Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,
Öğrenciye okumayı öğreten.
Eli kalem tutmazken
Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.
ANA GİBİ, BABA GİBİ
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi…
CANIM ÖĞRETMENİM
Ailemden sonra seni tanıdım.
Aynı sevgi, ilgi, sıcaklığı sende tattım.
Sen öğrettin sayıları, şekilleri, renkleri,
Sevmeyi, paylaşmayı, ortak olmayı.
Kendimi seninle keşfettim.
Seni her şeyden çok sevdim.Benim Canım Öğretmenim…
ÖĞRETMENİM
Öğretmenim,
Canım benim!
Seni ben pek
Çok severim.
Sen bir ana,
Sen bir baba,
Her şey oldun
Artık bana
Gözüm sende,
Gönlüm sende.
Okut, eğit
Beni sen de
Okut, öğret
Ve nihayet
Yurda yarar
Bir insan et!
Rakım ÇALAPALA
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
Öğretmenim
Güler yüzlü öğretmenim,
Bir tanesin, canım benim.
Masallarla bilmeceler,
Anlatırsın neler neler...
Kalemimi tutamazken
Kitabımı açamazken
Bir de baktım yazıyorum,
Sular gibi okuyorum.
Çalışıp iyi olmayı,
Koşup el ele vermeyi,
Bu güzel yurdu sevmeyi
Sen öğrettin öğretmenim.
Bizde pek çok emeğin var,
İçimizde çok yerin var
Yetiştirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi
Süleyman KARAGÖZ
Öğretmenime...
Bilgi demetleri sun, yine bana,
Yine yalçın dağlar ötesinden gel...
Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,
Yine altın çağlar ötesinden gel...
Aydınlığa giden sonsuz yollardan,
Tomurcuklar açan yeşil dallardan,
Bahçedeki taze, solmaz güllerden,
Baharlarla bağlar ötesinden gel...
Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,
Uzat maviliği şeffaf saraydan
Buketler dererek bize uzaydan,
Göklerden al tuğlar ötesinden gel.
Milletime doğan şafaklarla şen,
Şehitler yatağı topraklarla sen,
Irkıma şen veren bayraklarla sen
Tarihler, otağlar ötesinden gel...
Süleyman ÖZBEK
Sevgili Öğretmenim
Sevgisinin sonu yok,
Kalbinin şefkati çok,
Gönlü büyük, gözü tok,
Sevgili öğretmenim.
Bilgisi ışık saçar,
Sözleri gönül açar,
Ruhum sevinçen uçar,
Sevgili öğretmenim,
Bekliyoruz yolunu,
Sardık sağla solunu,
Uzat bize kolunu
Sevgili öğretmenim.
Toplandık dizi, dizi,
Sev, okşa hepimizi,
Sensin okutan bizi,
Sevgili öğretmenim.
Doğru yol gösterirsin,
Okutur, eğitirsin,
Bize bilgi verirsin,
Sevgili öğretmenim.
Seni candan severiz,
Saygı duyar överiz,
Ellerinden öperiz,
Sevgili öğretmenim!..
Ali Osman ATAK