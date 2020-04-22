24 Nisan resmi tatil mi? 24 Nisan 2020 idari izin mi olacak, idari izin nedir?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala 23 Nisan tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. 24 Nisan'ın resmi tatil yapılıp yapılmadığı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı, 24 Nisan ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki 24 Nisan resmi tatil mi, idari izin mi olacak? İşte detaylar...

24 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması zorun hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür.

İDARİ İZİN NEDİR?

24 Nisan ile ilgili idari izin açıklaması yapıldıktan sonra idari izin ile ilgili araştırmalar başladı. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.