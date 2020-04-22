24 Nisan'da sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları çalışma saatleri...

24 Nisan'da sağlık ocakları açık mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından 24 Nisan için bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasından sonra 24 Nisan tarihinde açık olan yerler araştırılmaya başlandı. Peki 24 Nisan'da sağlık ocakları açık mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "22 Nisan akşamı yine 00,00'dan itibaren; 23 Nisan zaten tatil, 24-25 ve 26 Nisan 00,00'a kadar bu devam edecek. 26'sında 24,00 itibariyle sokağa çıkma itibariyle sona erecektir. Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır."ifadelerini kullandı.

24 NİSAN İDARİ İZİN Mİ?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması zorun hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK YERLER

23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri, tatlı satış amaçlı iş yerleri, sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günlerde sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT ve benzeri), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa 1 ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için 1 olmak üzere, belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ

Aile Sağlık Merkezi'nin (ASM) çalışma saati değişiklik gösterebiliyor. Vatandaşlar kendi aile hekimlerinin çalışma saatlerini Aile Sağlık Merkezleri'nden öğrenebilir.Türkiye genelinde sağlık ocağı 08.00'de mesaiye başlar ve akşam 17.00'ye kadar hizmet verilir.