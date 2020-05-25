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25.05.2020 - 20:52 | | DHA

24 saat sonra güzel haberi! Bulundu...

Kırşehir'de kendisinden haber alınamayan Behiye Çağlar (68), 24 saat süren çalışmanın ardından bitkin halde bulundu.

24 saat sonra güzel haberi! Bulundu...

Dün Bağbaşı Mahallesindeki evinden kızının yanına gitmek için ayrılan Behiye Çağlar'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri, yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı.

Çağlar, yaklaşık 24 saat süren çalışmalar sonucu Kırşehir-Ortaköy yolu Güzler köyü civarında bir bataklıkta bitkin halde bulundu. Behiye Çağlar, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

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