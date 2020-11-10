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10.11.2020 - 17:23 | | DHA

249 kişi karantina kurallarını ihlal etti!

Denizli Valiliği, koronavirüs testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları için evlerinde karantinaya alınan 249 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiğini bildirdi. Dışarıda yakalan bu kişilerin zorunlu karantina kapsamında yurtlara yerleştirildiği, her birine 3 bin 150'şer lira para cezası kesildiği ve haklarında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

249 kişi karantina kurallarını ihlal etti!

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 11.09.2020 tarihinde aldığı karardan sonra, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde yapılan denetimlerde, koronavirüs testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları belirlenen 249 kişinin evlerinde karantinada olması gerekirken, kurallara uymayarak, sokakta olduklarının tespit edildiği ifade edildi. Bu kişilerin Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleştirilerek, zorunlu karantina sürelerinin başlatıldığı, ayrıca bu kişilere 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildiği belirtilirken, haklarında Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

 VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNABİLİRLER

Yapılan denetimlerde, temaslarını doğru bildirmeyen ve yalan beyanda bulunan 2 kişiye de adli ve idari işlem yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Filyasyon ekipleri günün farklı saatlerinde, bazen günde birkaç defa sıkı denetim yapmaktadır. Vatandaşlarımız, karantinada olması gerekirken ikametini terk eden, temaslı veya Covid-19 teşhisi pozitif olan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunabilirler. Koronavirüsle olduğu gibi, toplum sağlığını hiçe sayan kişilerle de mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi.

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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