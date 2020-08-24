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24.08.2020 - 12:36 |

25 Ağustos Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel 25 Ağustos 2020 kataloğu yayımlandı. Bim her hafta salı ve cuma günleri fırsatları tüketicilerle buluşturuyor. Bu hafta salı günü vatandaşların beğenisine çıkacak olan aktüel kataloğunda da birçok çeşit ürün yer alıyor. İşte 25 Ağustos Bim aktüel kataloğu...

25 Ağustos Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel kataloğu zincir market mağazasının internet sitesinde yayımlandı. 25 Ağustos Bim aktüel kataloğunda çizgili kadın pijama takımı 54,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. Bu hafta aktüel kataloğundaki diğer ürünlerin neler olduğu ise merak ediliyor. İşte Bim aktüel 25 Ağustos kataloğu...

25 Ağustos Bim aktüel kataloğu indirimleri Bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var

25 Ağustos Bim aktüel kataloğu indirimleri Bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var

Şehit babasının ardından asker selamı!Giresun’a 1 aylık yağışın bir buçuk katı 1 günde düştü. Nehre dönen Dereli ilçesinde araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'e yükselirken, şehit olan uzman jandarma 7'nci kademeli çavuş Erdem Çıtır (44) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Soylu yaptığı açıklamada, "Esnafları, evleri tek tek ziyaret ediyoruz. Bütün bakanlarımız buranın çabuk toparlanması için çalışıyor. Herkes gayret gösteriyor. Ne kadar hasar var, tespitler yapılıyor. Aradığımız vatandaşımızın sayısı 9'a düştü." dedi.
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