25 Ağustos Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel kataloğu zincir market mağazasının internet sitesinde yayımlandı. 25 Ağustos Bim aktüel kataloğunda çizgili kadın pijama takımı 54,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. Bu hafta aktüel kataloğundaki diğer ürünlerin neler olduğu ise merak ediliyor. İşte Bim aktüel 25 Ağustos kataloğu...



