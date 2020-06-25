25 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları belirlendi - 662. hafta canlı Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası
Süper Loto 25 Haziran çekilişi kazanan numaraları açıklandı... Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı çekiliş sonucunda Süper Loto sonuçları belli oldu. Peki Süper Loto sonuçlarına göre bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu ve sonuçlara göre büyük ikramiye ne kadar oldu ve Süper Loto'da büyük ikramiye hangi ilimize isabet etti? İşte 662. hafta Süper Loto sonuçlarını öğrenmek ve biletinizin Süper Loto Sonucunu sorgulamak için haberimize tıklayın. Süper Loto Sonuçları Milliyet.com.tr'de...
Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu. Bu akşam 21:15'de gerçekleştirilen 662. hafta çekilişinde kazandıran 11, 16, 18, 35, 39 ve 43 oldu...
25 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
11, 16, 18, 35, 39, 43
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.