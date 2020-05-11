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11.05.2020 - 18:32 | | DHA

25 kişi fena yakalandı! 95 bin 900 lira ceza kesildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir depoda kumar oynarken yakalanan 25 kişiye toplam 95 bin 900 lira para cezası kesildi.

25 kişi fena yakalandı! 95 bin 900 lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir iş yerine ait depoda kumar oynandığı ihbarını aldı. Depoya baskın yapan polis ekipleri, kilitli kapıyı çilingir yardımıyla açıp içeri girdi. Kumar oynarken gelen polisi görünce depoda saklanmaya çalışan 25 kişi, gözaltına alındı.

25 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 95 bin 900 lira para cezası kesildi, depo mühürlendi.

 

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