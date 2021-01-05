25 milyonluk bileti satan bayiye ödül

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren bayi işletmecisi Süleyman Gezer, Sisal Şans yetkililerine teşekkür etti. Büyük ikramiyenin yılbaşı öncesinde sattığı 100 biletten 1’ine isabet ettiğini söyleyen Gezer, “Büfe işletmeciliği yapmadan önce sokaklarda ve kahvehanelerde fıstık satıyordum. ‘Fıstıkçı Sülo’ takma adım oradan geliyor. Son 12 senedir ben burada büfe işletmekteyim” diye konuştu.

‘İlgi odağı oldum’

Yaklaşık 6 yıldır Milli Piyango bayiliği yaptığını belirten Gezer, “Her yıl, yıl başında bilet satıyorum. Büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletin buradan çıkması Akhisar için gurur verici. Bir anda ilgi odağı oldum. Telefonlarım hiç susmuyor. Herkes beni arıyor tebrik ediyor. Ben de bu durumdan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.