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13.10.2020 - 16:23 | | DHA

25 yaşındaki genç babasını öldürüp, intihar etti!

Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyünde Murat Uçar (25) babası Hüseyin Uçar'ı (49) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra, yaşamına son verdi.

25 yaşındaki genç babasını öldürüp, intihar etti!

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında meydana geldi. Ailesiyle birlikte mezrada yaşayan Murat Uçar, henüz bilinmeyen nedenle evde bulunan av tüfeğiyle babası Hüseyin Uçar'ı öldürdü. Ardından da kapının önüne çıkıp, aynı tüfekle intihar etti.

Silah sesleri üzerine eve gelen köylüler, baba ve oğlunun cansız bedenini buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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