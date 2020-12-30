253 can kaybı, 15 bin 805 vaka

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre; 2 bin 783 yeni hasta tepit edildi, 21 bin 4 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 58 bin 437’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580, vefat sayısı 20 bin 388, ağır hasta sayısı 4 bin 191 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.”