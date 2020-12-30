30.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
253 can kaybı, 15 bin 805 vaka
Türkiye’de dün 253 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 183 bin 117 test yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre; 2 bin 783 yeni hasta tepit edildi, 21 bin 4 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 58 bin 437’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580, vefat sayısı 20 bin 388, ağır hasta sayısı 4 bin 191 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.”
Edirne'de sınır kapılarında, 'PCR test zorunluluğu' uygulaması başladıTürkiye'nin yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne'deki sınır kapılarında saat 24.00 itibariyle başladı.