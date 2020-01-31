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31.01.2020 - 21:22 |

26. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Açıklama var mı?

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Mülakata giren binlerce kişi bu soruya cevap arıyor. Polis Akademisi'nin resmi sitesi ziyaretçi akınına uğrarken herhangi bir duyuru var mı, diye site kontrol ediliyor.

26. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Açıklama var mı?

Haftalar geçti ve 26. dönem POMEM mülakat sonuçları hala açıklanmadı. Binlerce kişi artık sonuçların ilan edilmesini istiyor. Polis Akademisi'nden adaylar duyuru beklerken bilgi almak adına binlerce kişi "26. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusunu soruyor.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

26. dönem POMEM sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama yok. Adaylar yaklaşık iki aydır sonuçları beklerken yakın zamanda bir duyuru yapılması bekleniyor.

POMEM NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

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