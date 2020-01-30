26. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi'nden açıklama var mı?

26. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 7 bin öğrenci alınacak ve adaylar sürekli olarak bu soruya cevap bulmaya çalışıyor. Polis Akademisi'nin resmi sitesi sürekli kontrol edilirken son gelişmeler merak ediliyor.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

26. dönem POMEM sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama yok. Adaylar yaklaşık iki aydır sonuçları beklerken yakın zamanda bir duyuru yapılması bekleniyor.

POMEM NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.