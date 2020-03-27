26.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları açıklandı mı?

POMEM başvurusu yapanlar büyük bir merakla sonuçların açıklanması bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 26.Dönem POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise gündemde araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki 26.Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. dönem POMEM'lere özel harekat branşlı 500 kadın ve 26. dönem POMEM'lere 7 bin kadın ve erkek polis adayı alımlarına ilişkin, AA muhabirine açıklamalar yaptı.

"Beni bağışlasınlar, sınav sonuçlarının açıklanması çok uzuyor." diyen Soylu, sınavlara 200 bin kişinin başvurduğunu ve adayların katıldığı yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarının değerlendirilmesinin kolay olmadığını ifade etti.

POMEM SONUÇLARINA NEREDEN ERİŞİM SAĞLANACAK?

POMEM sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının //www.pa.edu.tr internet sitesinden öğrenebilecek.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.