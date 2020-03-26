26 Mart 2020 evde bakım maaşı yatan iller! İşte mart ayında hasta bakım parası yatan şehirler

Evde bakım maaşı bakiye sorgulaması çeşitli yollarla yapılabiliyor. Son gelen haberlere göre evde bakım maaşları mart ayında 38 ilde hesaplara yatırıldı. Evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı öğrenmek isteyenler ise internette araştırmaya başladı. İşte 26 Mart 2020 evde bakım maaşı yatan iller...

İşte o 38 il:

1- Kırşehir 2- Tokat 3- Kırklareli4- Aksaray 5- Samsun 6- Hatay7- Sakarya 8- Diyarbakır 9- Osmaniye10- Antalya 11- Afyonkarahisar 12- Kırıkkale13- Isparta 14- Kars 15- Erzurum16- İzmir 17- Zonguldak 18- Ankara19- Balıkesir 20- İstanbul 21- Mersin22- Ordu 23- Uşak 24- Konya25- Adıyaman 26- Manisa 27- Şanlıurfa 28- Bilecik 29- Karabük 30- Rize31- Denizli 32- Çanakkale 33- Adana34- Bursa 35- Kütahya 36- Kayseri 37- Düzce 38- Giresun

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşlarına 2020 senesinde zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira olan evde bakım maaşı 2020 yılında 1.460 liraya çıktı.