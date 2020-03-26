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26.03.2020 - 09:10 |

26 Mart Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı... Kaç kişi öldü?

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı gün geçtikçe artarken buna paralel olarak ölüm sayısı da artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günbegün açıklama yaparak kamuoyuna bilgi verirken vatandaşlar da 26 Mart Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? sorusunu yöneltiyor.

26 Mart Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı... Kaç kişi öldü?

 

Dünya corona virüsü kabusunu yaşamaya devam ediyor. Dünyada corona virüsünden ölümler 20 bini aştı. Türkiye'de de vaka ve ölüm sayıları günbegün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca halkı bilgilendirirken son durumu sürekli olarak paylaşıyor. Peki 6 Mart Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü?

CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 59 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı, 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadesini kullandı. 

ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçtiGelen son dakika haberine göre; corona virüs (covid-19) salgınının etkisi altındaki ABD'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı. Öte yandan New Jersey eyaletinde de bir Türk vatandaşı yeni tip corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
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