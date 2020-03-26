26 Mart Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı... Kaç kişi öldü?

Dünya corona virüsü kabusunu yaşamaya devam ediyor. Dünyada corona virüsünden ölümler 20 bini aştı. Türkiye'de de vaka ve ölüm sayıları günbegün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca halkı bilgilendirirken son durumu sürekli olarak paylaşıyor. Peki 6 Mart Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü?

CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 59 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı, 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadesini kullandı.