26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı, son durum nedir? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, güncel rakamlar

Sağlık Bakanlığı güncel rakamlarla kritik koronavirüs tablosunu vatandaşlarla paylaşmayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri ile vaka ve ölü sayısı son günlerde en düşük düzeylere gelmeye başladı. Bakan Fahrettin Koca ise korona tedbirlerine ve kurallarına dikkatle vurgu yaparak son gelişmeleri ve son durumu açıklamaya devam diyor. İşte, günlük koronavirüs tablosu Türkiye...

26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Covid-19 sayfasından düzenli olarak yayımlanan koronavirüs tablosunda son dönemde ciddi ölçüde gelişme yaşadığı gözler önüne seriliyor. 26 Ocak korona tablosu ise henüz paylaşılmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 25 OCAK

Yayımlanan son koronavirüs tablosunda 24 saat içinde; 151.109 test yapıldı, 5.642 vaka tespit edildi, 671 hasta sayısına ulaşıldı, 6.682 hasta iyileşti ve 137 kişi ise hayatını kaybetti.