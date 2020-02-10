Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adaylarının gözü kulağı Polis Akademisi'nde... Binlerce kişi şubat ayının ortalarına dpğru ilerlediğimiz şu günlerde sonuçların ilan edilmesini istiyor. Polis Akdemisi'nin resmi sitesi sık sık kontrol edilirken 26. POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır? soruları yoğun bir şekilde yöneltiliyor.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

26. dönem POMEM sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama yok. Adaylar yaklaşık iki aydır sonuçları beklerken sonuçları şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.