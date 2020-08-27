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27.08.2020 - 13:40 |

27 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var? A101 mağazaları saat kaça kadar açık?

A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler bugün mağazalarda satışa çıkarıldı. Perşembe günleri A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar kataloğu incelemeye ve mağazaların saat kaça kadar açık olduğunu araştırmaya devam ediyor. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var, mağazalar saat kaça kadar hizmet veriyor?

27 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var? A101 mağazaları saat kaça kadar açık?

A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar mağazaların çalışma saatlerini araştırmaya devam ediyor. Teknolojik ürünlerin yanı sıra Küçük Ev Aletleri, Oyuncak Çeşitleri, Mermer Desenli Masa Sandalye Setleri gibi onlarca ürün ve seçenek bu hafta A101'de satışa çıkıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunu incelemeye ve mağazaların çalışma saatlerini araştırmaya devam ediyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler...

A101 MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor akşam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

27 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var A101 mağazaları saat kaça kadar açık

27 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var A101 mağazaları saat kaça kadar açık

27 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var A101 mağazaları saat kaça kadar açık

27 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var A101 mağazaları saat kaça kadar açık

27 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var A101 mağazaları saat kaça kadar açık

27 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var A101 mağazaları saat kaça kadar açık

27 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var A101 mağazaları saat kaça kadar açık

27 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var A101 mağazaları saat kaça kadar açık

27 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var A101 mağazaları saat kaça kadar açık

 

 

Babasını evde bıçaklamaya başladı! Yetmedi sokakta da bıçakladı!Mersin'in Tarsus ilçesinde Hayrettin Türkmen (33), tartıştığı babası Nevrez Türkmen'i (58) önce evde sonra kaçtığı yol ortasında defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Nevrez Türkmen olaydan bir gün sonra müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bıçaklı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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