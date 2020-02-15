27 kez mahrem imamlar tarafından aranmış

Öztürk’ün 4 yıl boyunca emir astsubaylığını yapan Mehmet Serdar Ö.’nün ise ifadesinde ankesör aramalarını inkâr ettiği ve soruları, “hatırlamıyorum” yanıtıyla geçiştirdiği ifade edildi.

Ankesör kaydının çıkması üzerine TSK’dan ihraç edilen şüphelinin ifadesinde, “Darbe girişimi öncesinde 2 haftadır izne ayrılmıştım. 15 Temmuz’da da İzmir’deydim. Darbe girişiminde herhangi bir rolüm yoktur” savunmasında bulunduğu öğrenildi. Mehmet Serdar Ö.’nün darbe girişimi öncesindeki ilişkilerine ilişkin sorulara ise, yanıt vermekten kaçınarak, “bilmiyorum” dediği bildirildi.