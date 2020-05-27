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27.05.2020 - 18:07 |

27 Mayıs Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak? - 1326. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlanıyor

27 Mayıs Sayısal Loto çekilişi için meraklı bekleyiş sona ermek üzere. Bu akşam haftanın ilk çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandıracak oldukça merak ediliyor. Sayısal Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu akşam da, Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden saat 21:45'te canlı yayın olarak düzenlenecek. İşte bu akşamki çekiliş öncesi son Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

27 Mayıs Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak? - 1326. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlanıyor

Çarşamba ve Cumartesi günlerinin klasiği haline gelen şans oyunu Sayısal Loto'da 1326. hafta çekilişi bu akşam düzenlenecek. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan çekiliş sonrası gözler kazandıran şanslı numaraları araştırmaya çevrilecek. Peki bu hafta hangi numaralar zengin edecek? İşte büyük merakla beklenen çekiliş öncesi son çekilişte çıkan şanslı numaralar... .

23 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

16, 19, 27, 32, 14, 48 

27 Mayıs Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak - 1326. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlanıyor




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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Şans oyunları sevenlerin en çok oynadıkları oyunlardan olan ve milyonlarca insana umut olan Sayısal Loto milyon liralar dağıtıyor. Büyük ikramiye hayali ile kupon dolduranlar Sayısal Loto sonuçları, Sayısal Loto çekiliş, Sayısal Loto tahminleri ve Sayısal Loto ne zaman çekiliyor gibi soruları merak ediyor. İşte Sayısal Loto ve soruların cevapları… Sayısal Loto nedir ve sayısal Loto nasıl oynanır şans oyunu severlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Sayisal Loto sonuclari, Sayisal Loto tahminleri, Sayisal Loto ne zaman çekiliyor, Sayisal Loto çekiliş, Sayısal Loto nasıl oynanıyor, Sayısal Loto sonuçları ve Sayisal Loto en çıkan rakamlar gibi konuları sizler için mercek altına alıyoruz.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto 49 rakam içinde 6 rakam çekilmesi ile oynanan şans oyunudur. EN az 3 rakamın bilinmesi ile ikramiye kazanma hakkı elde edilen şan oyununda 4, 5 ve 6 rakam kombinasyonu bilemeye göre ikramiye oranı artmaktadır. 

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