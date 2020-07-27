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27.07.2020 - 22:41 |

27 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı - 950. hafta canlı On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği On Numara çekilişi saat 22:15'te çekildi. İşte 27 Temmuz 2020 On Numara çekilişinde haftanın kazandıran şanslı numaraları ve ikramiye sonuçlarının öğrenilebileceği sonuç sorgulama ekranı...

27 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı - 950. hafta canlı On Numara sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta büyük bir heyecanla oynanan On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta kazandıran numaraları bir araya getirdik...

27 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 

27 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı - 950. hafta canlı On Numara sonuçları sorgulama ekranı



ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA SİSTEMİ NASIL?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

 

Takla atan otomobilin 8 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasındaİzmir'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobil, park halindeki 8 araca çarptı. Kazada sürücü Muhammed M. (19) ağır yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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