27 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı - 950. hafta canlı On Numara sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta büyük bir heyecanla oynanan On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta kazandıran numaraları bir araya getirdik...



27 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI











ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA SİSTEMİ NASIL?



On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.