27 yÄ±ldÄ±r gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak denizi temizliyor

AyvalÄ±k'ta yaÅŸayan evli ve 2 Ã§ocuk babasÄ± emekli Ã‡etin Ä°ÅŸten, ilÃ§edeÂ 27 yÄ±ldÄ±r aralÄ±ksÄ±z olarak yaptÄ±ÄŸÄ± deniz temizliÄŸi ile herkese Ã¶rnek bir davranÄ±ÅŸ sergiliyor. 5 Haziran DÃ¼nya Ã‡evre GÃ¼nlerinde ve zaman zaman dÃ¼zenlenen deniz temizliÄŸi etkinliklerinde yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi, bireysel olarak da dalÄ±ÅŸlar yapÄ±p denize atÄ±lan Ã§Ã¶pleri toplayan Ä°ÅŸten, bu davranÄ±ÅŸÄ±yla ilÃ§e halkÄ± tarafÄ±ndanÂ takdir ediliyor. Son olarak AyvalÄ±k iÃ§ limanda yaptÄ±ÄŸÄ± dalÄ±ÅŸ ile deniz dibindeki Ã§Ã¶pleri toplayan Ä°ÅŸten, bunlarÄ± rÄ±htÄ±mda tehÅŸir etti.Â Â Â











GÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak deniz temizliÄŸine devam edeceÄŸini belirten Ã‡etin Ä°ÅŸten, "Ben denize aÅŸÄ±ÄŸÄ±m. GÃ¼nler, yÄ±llar geÃ§tikÃ§e denizimiz Ã§ok kirlendi. Biz bu denizi atalarÄ±mÄ±zdan, dedelerimizden temiz bulduk.Â Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za da temiz bir deniz bÄ±rakmak iÃ§in Ã¶zverili olmalÄ±yÄ±z. Elinizde yanÄ±k sigara dahi olsa Ã§aÄŸÄ±rÄ±n beni, o sigarayÄ± cebime atÄ±n ama bu gÃ¼zel denize atmayÄ±n. Tek ricam bu. Ferdi dalÄ±ÅŸlar ile denizdeki Ã§Ã¶pleri toplayabildiÄŸim kadar toplayacaÄŸÄ±m. Deniz artÄ±k can Ã§ekiÅŸiyor. 30 yÄ±l Ã¶nce biz burada denize girerdik. Åžu anda Ã¼stÃ¼nÃ¼ ne kadar berrak gÃ¶rseniz de altÄ± Ã§ok bulanÄ±k ve ben bir hafta temizlemeye devam etsem buradan bir tÄ±r Ã§Ã¶p Ã§Ä±kar"Â diye konuÅŸtu.









