28 Ağustos 2020 Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim her hafta salı ve cuma günleri çeşitli fırsatları tğketicilerle buluşturuyor. Bu haftanın Bim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. 28 Ağustos Bim aktüel kataloğunda Dijitsu 32'' HD Uydu alıcılı televizyon 849 TL satış fiyatı ile yer aldı. Bim'in çalışma saatleri ise merak ediliyor. Peki Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Bim 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.





