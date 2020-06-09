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09.06.2020 - 12:04 | | DHA

28 gün sonra cesedi bulunan Taha Yiğit defnedildi

Küçükçekme'de 20 Nisan'da kaybolmasının ardından 28 gün sonra cesedi bulunan 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi.

28 gün sonra cesedi bulunan Taha Yiğit defnedildi

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit, 20 Nisan Pazartesi günü babasıyla dışarıya çıktıktan sonra, eve geri dönüş sırasında kaybolmuştu. Taha Yiğit'i bir süre arayan ailesi sonuç alamayınca durumu polise bildirmiş ve ekipler gencin kaybolduğu andan itibaren geniş kapsamlı araştırma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 28 gün sonra Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık arazide bir ceset bulundu. Cesedin otizmli gence ait olma ihtimali üzerinde çalışma başlatıldı. Yapılan otopsi sonucunda cesedin 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit'e ait olduğu öğrenildi.

Taha Yiğit'in cenazesinin adli tıptaki işlemlerinin sona ermesinin ardından bugün saat 11.00'de Küçükçekmece'de bulunan İBB Avrupa Yakası Mezarlıklar İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü'nde sosyal mesafe kuralına uyularak cenaze namazı kılındı.

Namaza Taha Yiğit'in annesi Hülya Yiğit, babası Engin Yiğit ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Taha Yiğit'in tabutu cenaze aracına yüklendi. Anne Hülya Yiğit oğlunun tabutuna son kez dokunarak ağladı. Taha Yiğit'in cenazesi Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Korkutan açıklaması! "İyileşen bazı hastalarda problemler devam ediyor"Corona virüsün etkilerini araştırmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi tarafından 1 ay önce açılan "COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi" çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı. Yapılan çalışmalarda elde edilen verileri açıklayan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ishal problemlerinin de bazı hastalarda devam ettiğini gördük" dedi.
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28 gün sonra cesedi bulunan Taha Yiğit defnedildi

28 gün sonra cesedi bulunan Taha Yiğit defnedildi

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