28 ve 29 Ekim bankalar açık mı, EFT yapılır mı? Bugün bankalar kaçta kapanıyor?

29 Ekim bankalar açık mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her yıl 29 Ekim tarihinde yurt genelinde Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Peki bugün bankalar kaçta kapanıyor, 29 Ekim'de EFT yapılır mı?

28 EKİM BANKALAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili bugün 13.00'dan sonra başlıyor. Bankalar 28 Ekim günü yarım gün çalışacak. 29 Ekim günü ise bankalar tam gün tatil olacak.

28 ve 29 EKİM'DE EFT YAPILIR MI?

Bugün EFT işlemleri de saat 13.00'a kadar yapılabilecek. Saat 13.00’den sonra yapılan EFT işlemi ilk mesai gününde hesaplara geçecek.