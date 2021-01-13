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13.01.2021 - 11:46 | | İHA

28 yaşındaki kadın sahte alkolden öldü

Samsun'da erkek arkadaşının kaldığı kulübede etil alkolden yapılmış içkiyi içen 28 yaşındaki genç kadın gece aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

28 yaşındaki kadın sahte alkolden öldü

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir kulübede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birahanelerde çalışırken Covid-19'dan dolayı işsiz olduğu öğrenilen Nazlı Şahin (28) hurda kağıt toplayarak geçimini sağlayan erkek arkadaşı K.K.'nin (54) kulübesinde birlikte kalmaya başladı.

Dün akşam kulübede etil alkolden yapılmış votka içtiği öğrenilen genç kadın geceleyin fenalaştı. K.K. sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Nazlı Şahin hayatını kaybetti. Polise ifade veren K.K., Nazlı Şahin'in kendisine esnaf tarafından yapılan kulübede birlikte kalmaya başladıklarını ve akşam geç saatlerde etil alkolden yapılmış votka içtiğini, gece fenalaşınca kendisini ambulansla hastaneye götürdüğünü söyledi.

Nazlı Şahin'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

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