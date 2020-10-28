29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2020 etkinlikleri neler, kutlanacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tüm yurtta heyecan başladı. Bugünden kutlamak için sabırsızlanan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet mesajları arayışına geçti. Aynı zamanda Mart ayından bugüne dek devam eden koronavirüs salgınından dolayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri olacak mı, 2020 Yılında Cumhuriyet Bayramı kutlanacak mı soruları yoğun ilgi görmeye başladı. İçişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ 2020, KUTLANACAK MI?



"29 Ekim Kutlanacak! Hem de Coşkuyla"



"Bakan Yardımcımız ve Bakanlık Sözcümüz Sn. İsmail Çataklı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Pandemi nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılmayacağı iddialarını yalanlayan Sn. Çataklı, "Tüm yurtta coşkuyla kutlanacak" ifadelerine yer verdi.



Sn. İsmail Çataklı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yasaklanmadı, tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istenildi" açıklamasını yaptı.



Tüm Yurtta Kutlanacak



Sn. Çataklı, twitter hesabından, "29 Ekim kutlanacak, hem de coşkuyla" mesajıyla paylaştığı açıklamasında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklanmadığı, tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanmasının istenildiğine vurgu yaparak şöyle dedi:



"İllere gönderdiğimiz genelgemizde kutlamalara ilişkin herhangi bir yasaklama söz konusu değildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, tek bir tören yapılması yerine salgınla mücadele şartları göz önünde bulundurularak gün boyuna yayılacak şekilde temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları gözetilerek; çelenk sunma törenleri, evlerin cam balkonlarının şanlı bayrağımız ile donatılması, çevrimiçi etkinlikler (konserler, gösteriler), ses ve ışık gösterileri, mobil araçlarla ses ve müzik yayını gibi kutlama komitelerince belirlenecek program çerçevesinde vatandaşlarımızın sağlığını da koruyacak şekilde planlanarak coşkuyla kutlanacaktır. Cumhuriyet sevgisini Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz."

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…

EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,

ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti… Kutlu olsun 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız!

Bu güzel ülkeyi kuran ve bu güzel günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!

Bu güzel ülkeyi kuran ve bu güzel günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!

Cumhuriyet'siz bir toplum yarınsız bir gündür.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zafer ile kalbimize yazdık Cumhuriyeti… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!

Cefakar bir neslin torunları olarak bizim bu günleri görmemizi sağlayan tüm dedelerimize ve Gazi Mustafa Kemal'e minnetlerimi sunuyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Atam'a ve silah arkadaşlarına şükran ve minnet ile...

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.