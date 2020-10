29 Ekim mesajları 2020 resimli, kısa, anlamlı görselleri paylaş | Bugüne özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp tercihleri

Yılın en anlamlı ve en gurur verici günü olan 29 Ekim geldi çattı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanan 29 ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecan zirvede...Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Türklüğün bayramı olarak nitelendirilen bu özel güne ait kutlama mesajlarını haberimizde derledik. İşte birbirinden anlamlı, güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, Atatürk sözleri, resimleri 2020...

29 EKİM 2020 CUMHURİYET BAYRAMI'NIN KAÇINCI YILIDIR?

2020 yılı Cumhuriyetin İlanının 97. yılıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesinden bu yana tam 97 yıl geçti. Vatandaşlar Cumhuriyetin 97. yılını büyük bir coşku ile kutluyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…

Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…

Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM.

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.





Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.

Cumhuriyetimizi kuruluş felsefesindeki hedeflere ulaştırmamızın da mümkün olacağını ifade etmek isterim. Bu duygularla, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

Cumhuriyet Bayramını kutluyor, herkese esenlikler diliyorum.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Yirmi dokuz Ekimi karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet Bayramınız kutlu ve şanlı olsun.• Ben bir cumhuriyet çocuğuyum İyi bayramlar…

Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Bu duygularla cumhuriyetinizi tebrik ediyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice bayramlara. Cumhuriyet çok güzel, gelsene.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

29 EKİM



Cumhuriyet Bayramı

Geldi bize ne mutlu!

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu.



Sokaklarda, evlerde,

Al bayrak dalgalanır.

Onun o al rengini,

Bütün bir dünya tanır.



Yirmi dokuz ekimi

Karşılarız neşeyle,

Çünkü bu günde erdik

Büyük Cumhuriyete.



Yürüyün arkadaşlar,

Hep ileri koşalım.

Bugün bayramımız var.

Gelin bayramlaşalım.



Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

CUMHURİYET

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.



Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş’e ile coşarız.



Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.



Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.



Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

AKDENİZ'E DOĞRU



Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...



Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.



"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk...

Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk...



Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.



Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.



Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.



Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...



Ömer Bedrettin UŞAKLI

ATATÜRK VE CUMHURİYET



Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk,

Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!..

Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın,

Duyunca silkindi Türk narasını "Ata"nın!...



Haykırdı kadın, erkek: "İhtilâl var, ihtilâl"!

Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl...

Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı,

Bütün millet "Kemal"in etrafında toplandı!..



Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara

Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!..

Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:

Irkının şahlanışı ısırttı "Garb"a dudak!..



Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından,

Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!

Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler,

Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!..



Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi,

Türk'ün kara bahtını ağarttı "Büyük Gazi"!..

Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,

Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!..



Değildir zindan artık bize Anadolu'muz,

Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!..

Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden,

Gökler dolusu selâm, ölmez "Ata"ya bizden!..



Cemal Oğuz ÖCAL

BİZE SORARSANIZ ÇOCUKLAR



Bize sorarsanız çocuklar:

Cumhuriyet ne demek;

İşte bu bastığımız toprak,

Ay-yıldızlı bayrak,

Diye dalgalanırız çocuklar...



Bize sorarsanız çocuklar:

Cumhuriyet ne demek;

İşte bu okuyup yazdığımız

Yazıdır dilimize uyan,

Diye konuşuruz çocuklar...



Bize sorarsanız çocuklar:

Cumhuriyet ne demek;

İşte bu kılık kıyafet,

Bütün uygar dünyanın

Diye giyiniriz çocuklar...



Bize sorarsanız çocuklar:

Cumhuriyet ne demek;

İşte bu kadın-erkek eşitliği,

Türk'ün benliğine yaraşır,

Diye övünürüz çocuklar...



Bize sorarsanız çocuklar:

Cumhuriyet ne demek;

İşte bu millî egemenlik,

Kendi kendimizi yönetmek,

Diye güveniriz çocuklar...



Bize sorarsanız çocuklar:

Cumhuriyet ne demek;

İşte bu kalkınma yarışı,

Çağdaş uygarlık seviyesi,

Diye çalışırız çocuklar...



Bize sorarsanız çocuklar:

Cumhuriyet ne demek;

Türk milletinin temeli

Atatürk inkılâpları,

Diye savunuruz çocuklar...



Bize sorarsanız çocuklar:

Cumhuriyet ne demek;

İşte bu korkusuz yaşama,

Karşılıklı sevgi saygı,

Diye seviniriz çocuklar...



Bize sorarsanız çocuklar:

Cumhuriyet ne demek;

İşte bu okul ve eğitim,

Size olan inancımız,

Diye kazanırız çocuklar...



Bize sorarsanız çocuklar:

Cumhuriyet ne demek;

İşte bu kutlu gün

Hepimize armağan

Diye kavuşuruz çocuklar...



Atilla Yekta ÇIKAN Turgut Reis İlköğretim O. Öğretmeni/ANTALYA