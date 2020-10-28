29 Ekim metro, otobüs ve vapurlar ücretsiz mi? 29 Ekim'de toplu taşıma bedava mı olacak?

29 Ekim ücretsiz ulaşım ile ilgili detaylar araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim'de toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olması ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Peki 29 Ekim'de toplu taşıma bedava mı? Metro, otobüsler ve vapurlar ücretsiz mi?

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Gerçekleştirilen açıklamada, "İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı." ifadeleri yer aldı.

29 EKİM'DE METRO, OTOBÜS VE VAPIRLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ücretsiz yolculuk; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.