MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 29 Ekim metro, otobüs ve vapurlar ücretsiz mi? 29 Ekim'de toplu taşıma bedava mı olacak?
ABONE OL
28.10.2020 - 16:49 |

29 Ekim metro, otobüs ve vapurlar ücretsiz mi? 29 Ekim'de toplu taşıma bedava mı olacak?

29 Ekim toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Toplu taşıma ile ilgili İBB açıklama gerçekleştirdi. Peki 29 Ekim'de metro, otobüsler ve vapurlar ücretsiz mi?

29 Ekim metro, otobüs ve vapurlar ücretsiz mi? 29 Ekim'de toplu taşıma bedava mı olacak?

29 Ekim ücretsiz ulaşım ile ilgili detaylar araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim'de toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olması ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Peki 29 Ekim'de toplu taşıma bedava mı? Metro, otobüsler ve vapurlar ücretsiz mi?

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Gerçekleştirilen açıklamada, "İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı." ifadeleri yer aldı.

29 EKİM'DE METRO, OTOBÜS VE VAPIRLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ücretsiz yolculuk; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

Sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden olduEylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mevlid Kandili mesajları için TIKLA! En güzel, resimli, en güzel ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları ve sözleri burada...

Mevlid Kandili mesajları için TIKLA! En güzel, resimli, en güzel ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları ve sözleri burada...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

29 Ekim mesajları için tıkla! Uzun-kısa, en güzel, yeni, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk sözleri...

29 Ekim mesajları için tıkla! Uzun-kısa, en güzel, yeni, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk sözleri...

Sıradaki Haber