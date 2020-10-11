29 Ekim’de çocuklarla birlikte güvenli tatil

Sosyal mesafenizi koruyabileceğiniz, hijyen ve güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu turlarda ister kendi aracınızla temassız tur deneyimi yaşayabilir, isterseniz de yarı kapasiteyle düzenlenen turlara katılabilirsiniz. Aracınızla katıldığınızda özel uygulamayla rehberleri dinleyebilirsiniz. 159 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan turlar şunlar:

Kapadokya Turu, Batı Karadeniz Turu, Çocuklu Ailelere Özel Eskişehir&Odunpazarı, Çocuklu Ailelere Özel Kapadokya Turu, Kuşadası & Pamukkale Turu, Çocuklu Ailelere Özel Ankara Anıtkabir Turu, Safranbolu & Yedigöller & Amasra & Akçakoca Turu, Ege’nin Saklı Köyleri Turu, Uçaklı Hatay Turu, Uçaklı Van Gölü&İshak Paşa Sarayı Turu, Uçaklı Gap Turu, Uçaklı Mardin Turu ve Uçaklı Doğu’nun Hazineleri Turu, Günübirlik Maşukiye & Sapanca & Ormanya turu.