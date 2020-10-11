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11.10.2020 - 07:00 |

29 Ekim’de çocuklarla birlikte güvenli tatil

Jolly’nin kültür turlarıyla 29 Ekim’de çocuklarınızla birlikte güvenle katılabileceğiniz sonbaharın en özel rotalarını keşfedebilirsiniz.

29 Ekim’de çocuklarla birlikte güvenli tatil

Sosyal mesafenizi koruyabileceğiniz, hijyen ve güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu turlarda ister kendi aracınızla temassız tur deneyimi yaşayabilir, isterseniz de yarı kapasiteyle düzenlenen turlara katılabilirsiniz. Aracınızla katıldığınızda özel uygulamayla rehberleri dinleyebilirsiniz. 159 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan turlar şunlar:

Kapadokya Turu, Batı Karadeniz Turu, Çocuklu Ailelere Özel Eskişehir&Odunpazarı, Çocuklu Ailelere Özel Kapadokya Turu, Kuşadası & Pamukkale Turu, Çocuklu Ailelere Özel Ankara Anıtkabir Turu, Safranbolu & Yedigöller & Amasra & Akçakoca Turu, Ege’nin Saklı Köyleri Turu, Uçaklı Hatay Turu, Uçaklı Van Gölü&İshak Paşa Sarayı Turu, Uçaklı Gap Turu, Uçaklı Mardin Turu ve Uçaklı Doğu’nun Hazineleri Turu, Günübirlik Maşukiye & Sapanca & Ormanya turu.

Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı
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