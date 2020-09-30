30.09.2020 - 11:17 |
29 Eylül reyting sonuçları... Kim birinci oldu?
29 Eylül reyting sonuçları açıklandı. Televizyon takipçileri şimdi hangi yapımın 1. olduğunu merak ediyor. İşte Total, AB ve ABC'de son durum...
Reyting sonuçları her gün merak edilen konuların başında geliyor... 29 Eylül Çarşamba günü yine birçok dizi ve program ekranalara gelirken sonuçlar da açıklandı... Peki hangi yapım birinci oldu?
29 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI
29 Eylül tarihli reyting sonuçlarına göre Total'de TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı” 1.sırada, TV8’de ekrana gelen “Mastercheff Türkiye”, 2.sırada, ve “Masumlar Apartmanı”nın özeti 3.sırada yer aldı.
Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldüİzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya konuşan Dilan Tutka, "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi.