29 Eylül reyting sonuçları... Kim birinci oldu?

Reyting sonuçları her gün merak edilen konuların başında geliyor... 29 Eylül Çarşamba günü yine birçok dizi ve program ekranalara gelirken sonuçlar da açıklandı... Peki hangi yapım birinci oldu?

29 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

29 Eylül tarihli reyting sonuçlarına göre Total'de TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı” 1.sırada, TV8’de ekrana gelen “Mastercheff Türkiye”, 2.sırada, ve “Masumlar Apartmanı”nın özeti 3.sırada yer aldı.