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29.07.2020 - 22:33 |

29 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı - 952. hafta canlı On Numara sonuçları sorgulama ekranı

Geçtiğimiz hafta itibariyle hafta-içi her gün gerçekleştirilmeye başlanan On Numara'da günün heyecanı sona erdi. 952. hafta On Numara oynayan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için arayışa geçti. Peki bu akşamın kazandıran numaraları hangileri oldu ve büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte 29 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili tüm ayrıntılar ve Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

29 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı - 952. hafta canlı On Numara sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. 952. hafta çekilişini yaşayan On Numara'da kazandıran numaralar...

29 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 

29 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı - 952. hafta canlı On Numara sonuçları sorgulama ekranı


ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA SİSTEMİ NASIL?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

 

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