MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 3 akrabasını öldüren şahıs ölü olarak bulundu
ABONE OL
03.05.2020 - 14:30 | | İHA

3 akrabasını öldüren şahıs ölü olarak bulundu

Son dakika gelen bilgilere göre; Rize'nin Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabası olan 3 kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs bu sabah ölü olarak bulundu. Şahsın işlediği cinayetler sonrası intihar ettiği düşünülüyor. Rize'de yaşanan vahşetle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri haberimizde...

3 akrabasını öldüren şahıs ölü olarak bulundu

Son dakika haberi I Pazar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün çıkan tartışma 4 ölümle sonuçlandı. İlçenin Şehitlik köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile amcasının oğlu Hasan Dalyanoğlu arasında çıkan tartışmada, Hasan Dalyanoğlu muhtar akrabası Osman Dalyanoğlu ve eşi Bahriye Dalyanoğlu ile diğer bir akrabası Şerife Dalyanoğlu'na silahla ateş etti. Muhtar Osman Dalyanoğlu (51) ve eşi Bahriye Dalyanoğlu (50) olay yerinde hayatını kaybederken, vücuduna kurşunlar isabet eden Şerife Dalyanoğlu da Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dalyanoğlu, dün gece tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan zanlı Hasan Dalyanoğlu'nun ise bugün öğle saatlerinde Dalyanoğlu Mezarlığı mevkiinde cansız bedeni bulundu. Ölen 3 kişi için mezar yeri kazan şahıs, yerde yatan birisini gördü. Şahsın yanına gittiğinde ise yerde cansız yatan kişinin olayın zanlısı Hasan Dalyanoğlu olduğu ortaya çıktı. Dalyanoğlu'nun işlediği cinayetler sonrasında pişman olarak intihar ettiği düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

3 akrabasını öldüren şahıs ölü olarak bulundu

Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden olduKırıkkale’de dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika uyarısı!

Son dakika... Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika uyarısı!

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

3 akrabasını öldüren şahıs ölü olarak bulundu

3 akrabasını öldüren şahıs ölü olarak bulundu

Sıradaki Haber