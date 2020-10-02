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02.10.2020 - 21:42 | | DHA

3 ay arayla oğlunu 2. kez vurdu! Durumu ağır...

Samsun'da, Kemal Bulut (77), 3 ay önce de tabancayla ateş ederek yaraladığı oğlu Nazım Bulut'u (44) yine tabancayla vurdu. Bulut, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, baba Bulut gözaltına alındı.

3 ay arayla oğlunu 2. kez vurdu! Durumu ağır...

İlkadım ilçesinde, 3 Temmuz'da meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan Kemal Bulut ile oğlu Nazım Bulut arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş eden Kemal Bulut, oğlunu bacaklarından yaraladı. Olaydan sonra gözaltına alınan baba, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baba ve oğlu arasında bu akşam saatlerinde bir kahvehanede yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Bulut tabancayla oğluna ateş etti. Nazım Bulut başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kahvehanedekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bulut tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Kemal Bulut, Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.  

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